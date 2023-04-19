Страны смогли найти соглашение в этом вопросе.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

15 апреля 2023 года стало известно, что Польша помимо прекращения импорта украинского зерна наложит запрет на транзит сельскохозяйственных продуктов из Украины. К этому присоединилась и Венгрия. Ситуация объяснялась вытеснением национального производителя, который массово протестовал. В Евросоюзе отреагировали на это решение, выразив с ним полное несогласие.

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Украинское правительство хоть и понимает проблему Польши, которая столкнулась с массовыми протестами польских фермеров, напомнила, что украинские фермеры находятся в ещё более тяжёлых условиях. На 17 апреля 2023 года стороны договорились обговорить этот вопрос.

Однако теперь украинское правительство заявило, что они смогли найти в Варшаве общее соглашение с поляками и последние вскоре возобновят транзит украинских сельскохозяйственных продуктов. Произойдёт это в ночь с четверга 20 апреля на пятницу 21 апреля. Интересно, что и Венгрия поступилась своими интересами, пообещав сохранить транзит украинского зерна.

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Также читайте статью, где расписывается проблема экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него.