Страна ограничила его закупку.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Несколько дней назад стало известно, что Польша из-за массовых протестов фермеров была вынуждена ограничить импорт украинского зерна, а после и вовсе закрыть транзит товара через польские границы. Венгрия приняла аналогичное польскому правительству решению. В Европейском союзе отреагировали на ситуацию, выразив её осуждение из-за отсутствия какого-либо утверждения со странами-участниками союза.

реклама

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский отчитался о проведении диалога с венгерским коллегой, в результате чего Венгрия пообещала сохранить транзит украинского зерна через свои границы, наложив запрет только на импорт, чтобы избежать переизбытка продукции и вытеснения национального производителя.

В то же время союзная для украинцев Польша не хочет ограничиваться одним запретом на импорт, так как протестующих попросту не устраивает такая мера. Украинское правительство планирует уже сегодня провести беседу с польским правительством, чтобы найти общее решение.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также читайте статью, где расписывается проблема экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него.