Несколько дней назад стало известно, что Польша из-за массовых протестов фермеров была вынуждена ограничить импорт украинского зерна, а после и вовсе закрыть транзит товара через польские границы. Венгрия приняла аналогичное польскому правительству решению. В Европейском союзе отреагировали на ситуацию, выразив её осуждение из-за отсутствия какого-либо утверждения со странами-участниками союза.
реклама
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский отчитался о проведении диалога с венгерским коллегой, в результате чего Венгрия пообещала сохранить транзит украинского зерна через свои границы, наложив запрет только на импорт, чтобы избежать переизбытка продукции и вытеснения национального производителя.
В то же время союзная для украинцев Польша не хочет ограничиваться одним запретом на импорт, так как протестующих попросту не устраивает такая мера. Украинское правительство планирует уже сегодня провести беседу с польским правительством, чтобы найти общее решение.
Также читайте статью, где расписывается проблема экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него.