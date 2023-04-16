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Предыстория

Экспорт украинского зерна по Чёрному морю, который стал возможен после заключения с Россией «зерновой сделки» при посредничестве Турции и Организации Объединённых Наций, разблокировал возможность для украинцев продавать излишки своего зерна за границу. Понятное дело, что финансовая выгода Украины такого коридора вполне очевидна: за 2021 год страна смогла заработать 12,35 миллиардов долларов, подняв свои возможности в экспорте на 31,1%. Сейчас суммы ограничены и явно меньше, но они всё же поступают в украинскую казну, позже становясь способом пополнения военных бюджетов. Конечно, на фоне вливания западными странами инвестиций, кредитов и другого рода финансовой помощи - это всё мизер.

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Вскоре «зерновая сделка» может оказаться под угрозой, ведь Россия не получила того, что требовала - снятия санкций и прежнею торговлю с Европой. И вряд ли получит, поэтому не торопиться продлевать соглашения в долгосрочном порядке. Однако за это время уже получилось вывезти достаточно зерна в океаны, но есть ещё и сухопутный коридор(получил название «маршруты солидарности») через Европу, по которому объёмы не ограничиваются никакими юридическими ограничениями, проверками судов и другими формальностями.

Европейские страны действительно начали в знак солидарности закупать украинскую сельскохозяйственную продукцию, в том числе зерно, мясо, яйца, овощи, фрукты, сахар и даже вино. Известно, что Украина экспортировала через польскую границу порядка 500 - 700 тысяч тонн сельскохозяйственную продукции, 30% из которой закупалось самой Польшей.

Массовый отказ от украинского зерна

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Выгода Украины очевидна, но насколько это полезно для Европы можно понять по следующим ситуациям:

Польша. Польские фермеры устраивают массовые протесты, требуют закрыть транзит украинского зерна и прекратить торговлю с Украиной из-за ущерба национальной промышленности. Уже 5 апреля Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик уходит в отставку, а польские власти ведут диалог с украинскими, достигая общего соглашения - временно ограничить продажу украинского зерна в Польшу. Ситуация лучше не становится: протесты продолжаются, польские фермеры перекрывают железные пути, по которым украинская сельскохозяйственная промышленность едет в Польшу. Спустя чуть более недели - 15 апреля, становится известно об ограничении транзита украинского зерна. Украинские власти отнеслись с частичным пониманием: польские фермеры в тяжёлых обстоятельствах, но украинские ещё и в условиях боевых действий, поэтому им тяжелее. На переговорах 17 апреля стороны планируют обсудить ситуацию, правда, вряд ли она даст особого результат, ведь менее радикальные меры не привели к решению проблемы.

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Венгрия. Страна присоединяется к решению Польши. Тут ситуация менее интересная, чем с Польшей. Если поляки активно поддерживают союзнические отношения с Украиной и движутся в прозападном направлении, то Венгрия отказывается поддерживать украинцев каким-либо способом, примыкая к пророссийскому направлению. По сути Польша проявила инициативу, а решение венгерского правительства смотрится не столько символично, сколько польского.

Словакия. Министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии публикует 13 апреля пресс-релиз, в котором говорится об обнаружении в украинском зерне вредных пестицидов, запрещённых на территории Европейского союза, из-за чего вводится запрет на переработку и продажу продукции. В странах СНГ к ГМО относятся более лояльно из-за отсутствия прозрачных способов его идентификации, а для европейских стран это сущая проблема. Словацкое правительство уже передало информацию странам Вишеградской группы, состоящей из Польши, Словакии, Чехии и Венгрия, чтобы страны инициировали аналогичную проверку находящегося на их складах украинского зерна.

Румыния. В стране также грянули протесты фермеров, но они менее масштабны - всего 7 тысяч человек на тракторах и другой рабочей технике, а румынское правительство старается игнорировать проблему ради украинцев. Конечно, это могло бы продолжаться и дальше, но на фоне массовых отказов от украинского зерна в Румынии могут принять аналогичное решение.

Болгария. Министр сельского хозяйства страны Явор Гечев заявил, что их правительство обдумывает запрет на транзит украинского зерна по аналогии с Польшей и Венгрией. По его словам, нужно защищать болгарские интересы, особенно, когда аналогичные решения приняло уже два европейских государства.

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Другие страны. Несмотря на отсутствие упоминания других европейских стран, вовлечённых в «маршруты солидарности», их фермеры тоже возмущены ситуацией, но по какой-то причине не получили достаточной огласки в международном медиа-пространстве. Возможно, слишком тихо бастуют.

Реакция Евросоюза. Пресс-секретарь Европейской комиссии уже успел осудить решения Венгрии и Польши по ограничению транзита украинского зерна, назвав торговую политику компетенцией союза. Он отметил, что в сложившихся условиях обсуждать такие решения нужно сообща.

Причины недовольства протестующих

Из вышеописанного несложно догадаться, что организаторами и участниками протестов являются ни политические партии, ни иммигранты, ни пророссийские или прозападные группы, а обыкновенные фермеры. В их интересах получать деньги за то, что они делают, но сейчас вопрос украинской сельскохозяйственной промышленности ставит немного в неудобное положение национальные интересы.

Дешёвое зерно. Украинский товар оказался дешевле европейского, что положительно сказалось на ценах для обычных жителей, но отрицательно для фермеров. Украина создала демпинг(продажа товаров по заниженным ценам), из-за которого европейский фермер был вынужден продавать свой продукт дешевле, чем мог бы. Нюанс в том, что цены на производство товара растут, например из-за повышения цен на электроэнергию, поэтому производитель работает в убыток.

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Скопление и переизбыток. Пока «маршруты солидарности» не имеют чёткой логистика и зерно попросту зависает на европейских складах, местном рынке, ожидая дальнейшего экспорта. В Центральной Европе имеется попросту переизбыток продукции, которую некуда девать, что приводит к первому пункту описанных причин.

Качество. Некоторые эксперты заявляют, что украинское зерно поставляется слишком массово и контролировать качество становится невозможно. На рынок попадает низкокачественный товар, который мог пролежать на местных складах больше года. В защиту можно лишь сказать, что пока нет действительно подтверждённых фактов массово испорченного зерна.

Химические вещества. Украинский производитель использует в своём деле ГМО, пестициды и другие химические вещества, которые привычны для местного рынка, для рынка стран постсоветского пространства, когда в Европе на них уже давно введён запрет.

Недостаточные компенсации. В конце марта стало известно, что Европейская комиссия, осознавая проблему, готова компенсировать её. Европейским фермерам должны были распределить компенсацию на общую сумму 56 миллионов евро: Польша - 30 миллионов, Болгария - 16 миллионов, Румыния - 10 миллионов. Уточняется, что первой и второй стране обещана такая сумма из-за выросшего в пять раз оборота зерна по сравнению с прошлыми годами, а третьей потому что она стала «хабом» для «маршрутов солидарности»

Выводы

В Европе недовольны инициативой «маршрутов солидарности» и вскоре этот вопрос могут поднять европейские государства на уровне Европейского союза. Тогда станет очевидна дальнейшая судьба украинская зерна. К чему это приведёт - непонятно, но когда придёт время нового урожая, то проблема получит новый скачок обсуждений. В любом случае, импорт зерна необходим миру, а Украина является одним из главных его поставщиков.