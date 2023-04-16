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В Евросоюзе осудили решение Польши по ограничению транзита украинского зерна
Торговая политика является компетенцией союза - заявили в Еврокомиссии.
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Не так давно Польша ввела запрет на покупку украинской сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, и даже ограничила её транзит через польскую границу. Польское правительство объясняет ситуацию пониманием к украинским фермерам, заверяет о продолжении партнёрских отношений с Украиной, но при этом не может игнорировать национальные проблемы - интересы польских фермеров, чья продукция стала менее актуальной на фоне более доступной украинской.

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В Европейском союзе уже отреагировали на решение Польши, осудив его. По словам пресс-секретаря Европейской комиссии, торговая политика является компетенцией союза, а особенно в такое время необходимо принимать все решения сообща, утверждая их.

В Украине отнеслись к ситуации с пониманием, что польские фермеры оказались в тяжёлых обстоятельствах, но напомнили о более тяжёлых обстоятельствах для украинских фермеров, которые находятся в условиях боевых действий. Также упомянуто несоблюдение со стороны Польши определённых соглашений, по которым должен был осуществляться транзит украинских товаров через польские границы вплоть до 1 июля.

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Изначально в Польше закрывали глаза на проблему, но протесты фермеров набирали обороты. Уже 5 апреля Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик объявил об отставке. Тогда ситуация насторожила польское правительство и они нашли совместный выход с Украиной - временное ограничение экспорта конкретных четырёх зерновых культур - пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Однако фермеры продолжись митинговать и даже заблокировали железную дорогу, по которой провозили украинскую сельскохозяйственную продукцию. В конце концов 15 апреля стало известно и о запрете транзита украинских товаров через Польшу.

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#украина #евросоюз #польша #украинское зерно
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