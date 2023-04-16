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В Украине отреагировали на запрет Польши по импорту украинского зерна
Украинские власти недовольны таким решением.
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15 апреля 2023 года стало известно об ограничениях польского правительства, по которым до 30 июня 2023 года устанавливается заперт на импорт украинского зерна, фруктов, вина, мяса, молочных продуктов. Связано это с тем, что украинское производство вытесняет национальное, чем недовольны польские фермеры.

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Министерства аграрной политики и продовольствия Украины прокомментировало ситуацию, сообщив, что они очень расстроены, хотя и понимают тяжёлые обстоятельства польских фермеров. При этом в ведомстве уточняют, что самые тяжёлые обстоятельства как раз таки у украинских фермеров, несущих убытки на фоне боевых действий.

Сообщается и о нарушении договорённостей между Украиной и Польшей, по которым украинские продукты должны были импортироваться через польские границы вплоть до 1 июля. В месяц украинским властям удавалось экспортировать от 500 до 700 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, 30% от которой продавалось самой Польше.

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В польском парламенте уже прозвучал комментарий на этот счёт, где было заявлено, что Польша по-прежнему остаётся верным союзником Украины, но сейчас правительство выполняет свою первичную задачу, действуя в интересах своих граждан.

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#украина #украин #зерно
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