Украинские власти недовольны таким решением.

15 апреля 2023 года стало известно об ограничениях польского правительства, по которым до 30 июня 2023 года устанавливается заперт на импорт украинского зерна, фруктов, вина, мяса, молочных продуктов. Связано это с тем, что украинское производство вытесняет национальное, чем недовольны польские фермеры.

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Министерства аграрной политики и продовольствия Украины прокомментировало ситуацию, сообщив, что они очень расстроены, хотя и понимают тяжёлые обстоятельства польских фермеров. При этом в ведомстве уточняют, что самые тяжёлые обстоятельства как раз таки у украинских фермеров, несущих убытки на фоне боевых действий.

Сообщается и о нарушении договорённостей между Украиной и Польшей, по которым украинские продукты должны были импортироваться через польские границы вплоть до 1 июля. В месяц украинским властям удавалось экспортировать от 500 до 700 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, 30% от которой продавалось самой Польше.

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В польском парламенте уже прозвучал комментарий на этот счёт, где было заявлено, что Польша по-прежнему остаётся верным союзником Украины, но сейчас правительство выполняет свою первичную задачу, действуя в интересах своих граждан.