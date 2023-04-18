Не так давно в пресс-службе Министерства иностранных дел России сообщили, что Сергей Лавров отправиться в турне по странам Латинской Америки, посетив Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу в промежуток с 17 по 21 апреля. Ещё вчера прошла его встреча с бразильским коллегой, где он заявил о заинтересованности России завершить конфликт на территории Украины как можно быстрее.
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Сейчас же идёт речь о возможной поездке Лаврова в Соединённые Штаты Америки 24 - 25 апреля. Российская делегация уже получила визы в штаты, правда, журналистам в этом отказали. Планируется, что целью визита российского министра станет посещение штаб-квартиры Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, которая находится в Нью-Йорке.
Уточняется, что Лавров имеет конкретную повестку дня, в которую входит входит обсуждение взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и других сферах.
В Соединённых Штатах Америки уже отреагировали на предстоящее событие, пообещав обеспечить российскому министру холодный приём. Пока непонятно, в чём именно будет выражаться «холодность» со стороны американцев.