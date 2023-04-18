Об этом он заявил во время диалога с бразильским коллегой.

Вчера стало известно, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Бразилию, где встретился с бразильским коллегой - Мауро Виейро. Он обсудил с ним вопрос межгосударственного сотрудничества в атомной, космической и сельскохозяйственной сфере. Упомянуты были и боевые действия на украинских территориях.

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По словам Лаврова, Россия заинтересована в том, чтобы конфликт в Украине завершился как можно быстрее. Подобное заявление прозвучало от российского министра в Индии во время встречи G20, когда он заявил, что при помощи украинского народа против России развязали настоящую войну, которую они пытаются остановить. Тогда министр отметил, что это повлияло на страну, в том числе на энергетическую политику, поэтому полагаться на западных партнёров больше в российском правительстве не планируют.

Он также пригласил Министра иностранных дел Бразилии посетить Россию когда ему будет удобно и выразил благодарность за понимание ситуации и её причин.

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Ранее Президент Бразилии Луис Инасиу Лула предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому отказаться от Крыма, чтобы завершить боевые действия.