Связано это с дефицитом боеприпасов.

Украинская армия выпускает втрое меньше артиллерийских снарядов, чем российская - и это общеизвестный факт, о котором неоднократно говорило само военно-политическое руководство Украины. Издание The Washington Post считает, что украинцы выпускают приблизительно 7,7 тысяч снарядов в день, когда ранее назывались цифры от 3 до 6 тысяч. При этом россияне могут себе позволить число до 20 тысяч снарядов.

реклама

На фоне этого украинской армии приходится обходиться с боеприпасами экономно, нанося артиллерийские удары лишь каждые 6 секунд. В то время, когда Россия может позволить себе атаковать артиллерией крупные группы пехоты, Украина оставляет снаряды на уничтожение техники противника.

Впрочем, стоит отметить, что украинцы используют в основном боеприпасы калибра 155-мм, которые более точные, нежели используемые россиянами 152-мм. Благодаря этому для корректировки огня Вооружённые силы Украины делают меньше артиллерийских ударов, проще наводясь на цель. Правда, возможность осуществлять массивные артиллерийские удары тоже в своём роде преимущество.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее сообщалось, что план Евросоюза по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов на протяжение 2023 года может оказаться под угрозой срыва из-за внутренних разбирательств между странами-подписантами договора.