Украинская армия выпускает втрое меньше артиллерийских снарядов, чем российская - и это общеизвестный факт, о котором неоднократно говорило само военно-политическое руководство Украины. Издание The Washington Post считает, что украинцы выпускают приблизительно 7,7 тысяч снарядов в день, когда ранее назывались цифры от 3 до 6 тысяч. При этом россияне могут себе позволить число до 20 тысяч снарядов.
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На фоне этого украинской армии приходится обходиться с боеприпасами экономно, нанося артиллерийские удары лишь каждые 6 секунд. В то время, когда Россия может позволить себе атаковать артиллерией крупные группы пехоты, Украина оставляет снаряды на уничтожение техники противника.
Впрочем, стоит отметить, что украинцы используют в основном боеприпасы калибра 155-мм, которые более точные, нежели используемые россиянами 152-мм. Благодаря этому для корректировки огня Вооружённые силы Украины делают меньше артиллерийских ударов, проще наводясь на цель. Правда, возможность осуществлять массивные артиллерийские удары тоже в своём роде преимущество.
Ранее сообщалось, что план Евросоюза по поставке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов на протяжение 2023 года может оказаться под угрозой срыва из-за внутренних разбирательств между странами-подписантами договора.