Страны-подписанты разошлись во мнениях кто должен получать военные контракты.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В середине апреля Европейский союз объявил о подписании совместного плана по поставке Украине около одного миллиона артиллерийских снарядов в течение года. Число хоть и кажется большим, но если учесть, что Украина тратит в день от 3 до 6 тысяч снарядов, то это не столь много.

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Как сообщает издание Politico, ещё на этапе обсуждения плана закупок артиллерийских снарядов между странам-подписантами возникли разногласия. Одни считают необходимым закупать боеприпасы у европейских компаний, чтобы простимулировать рост общего производства снарядов в союзе. Другие склонны к мнению, что заказы можно давать компаниям за пределами союза, чтобы как можно быстрее оказать помощь украинской армии.

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Ранее сообщалось, что Францию обвиняют в умышленном замедлении поставок боеприпасов Украине. Как раз таки Франция стала первой страной, придерживающейся позиции закупок артиллерийских снарядов внутри Европы, чтобы дать европейским компаниям стимул наращивать производство. Правда, есть и неофициальная причина, по которой Париж попросту не хочет давать Турции военные контракты.