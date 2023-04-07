Им нанесли «огневое поражение»

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российской армией совместно с пограничными войсками была зафиксирована очередная украинская диверсионно-разведывательная группа, которая не смогла пересечь российскую границу. Диверсанты передвигались на двух пикапах.

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Группа передвигалась в составе из 20 человек, которым, по словам чиновника, было нанесено «огневое поражение». Не уточняется наличие убитых, раненых или пленных среди украинских или российских сил. Вполне вероятно, что их просто выдавили огневой мощью, что сделало проникновение невозможным, но и не задало потерь.

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Один из подобных случаев произошёл в марте этого года и стал скандальным, так как получил достаточную медийную огласку. Тогда организация «Русский добровольческий корпус» смогла пересечь границу с Брянской областью и действовала там в течение дня, пока не была выдавлена российскими силами. После того, как диверсанты покинули российские территории, они сделали в своём официальном Telegram канале заявление, что у них ещё есть способы совершить вылазку, а этот был лишь показательным, чтобы указать на уязвимость российских границ. Учитывая, что позже виновников объявили в уголовный розыск, всем им удалось скрыться.