Ряд российских источников, в том числе Губернатор Брянской области, сообщают о входе на территорию региона двух украинских диверсионных-разведывательных групп в составе 40-50 человек, которые пересекли границу с Россией и устроили стрельбу. Некоторые источники сообщают о взятии заложников в селе Сушаны Брянской области.
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Позже в украинских телеграмм каналах появились заявления от лиц, называющих себя представителями группировки "русский добровольческий корпус", о том, что украинские диверсанты не стреляли в мирных жителей и не брали заложников. Однако эта информация противоречит фактам - двое местных жителей были убиты, да и специфика действий ДРГ предполагает ликвидацию любых свидетелей - ранение получил 10-ти летний ребенок, из тела которого извлекли пулю производства НАТО.
В 19:15 мск ФСБ объявила, что «вылазка украинских националистов пресечена» и «во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар». Однако, остаётся непонятным - если противник был выдавлен, то где же результаты этого давления на противника - пленные, тела убитых, оружие и экипировка?
Скорее всего, украинская ДРГ совершила вылазку и покинула территорию нашей страны до появления на сцене доблестных сотрудников правоохранительных органов.
Владимир Путин отменил поездку в Ставропольскую область и прокомментировал ситуацию словами: «у них ничего не получится и мы их дожмём»