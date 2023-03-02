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Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
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Ряд российских источников, в том числе Губернатор Брянской области, сообщают о входе на территорию региона двух украинских диверсионных-разведывательных групп в составе 40-50 человек, которые пересекли границу с Россией и устроили стрельбу. Некоторые источники сообщают о взятии заложников в селе Сушаны Брянской области.

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Позже в украинских телеграмм каналах появились заявления от лиц, называющих себя представителями группировки "русский добровольческий корпус", о том, что украинские диверсанты не стреляли в мирных жителей и не брали заложников. Однако эта информация противоречит фактам - двое местных жителей были убиты, да и специфика действий ДРГ предполагает ликвидацию любых свидетелей - ранение получил 10-ти летний ребенок, из тела которого извлекли пулю производства НАТО.

В 19:15 мск ФСБ объявила, что «вылазка украинских националистов пресечена» и «во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар». Однако, остаётся непонятным - если противник был выдавлен, то где же результаты этого давления на противника - пленные, тела убитых, оружие и экипировка?

Скорее всего, украинская ДРГ совершила вылазку и покинула территорию нашей страны до появления на сцене доблестных сотрудников правоохранительных органов.

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Владимир Путин отменил поездку в Ставропольскую область и прокомментировал ситуацию словами: «у них ничего не получится и мы их дожмём»

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#россия #украина #всу #брянская область #русский добровольческий корпус
14
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TheEd
01:07
Ты не понял. Если б они остались в Брянске, то это " сидели и ждали" А подкатив к селу на бтр, даже без контакта с противником, это уже элемент выдавливания. Результаты перестрелки в новости- др...
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
32Влад32
01:06
Ну ну. Прям все небо закроют. Посмотрим.
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01:05
Какой консенсус? Запад рогами землю роет, пытаясь насолить России. Только вот рога рано или поздно обломаются.
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overclockers
01:00
А какая разница где сидеть и ждать? Если перестрелка была, то где результаты?
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
32Влад32
01:00
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TheEd
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Сидели и ждали пока уйдут- это если б сидели в Брянске ( смотри карту) и ждали. И они б не ушли. А тут выдвинулись, возможно и перестрелка была. В итоге дрг ретировалась. То что ты описываешь - эт...
Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
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