Изначально она должна была быть построена в православном месте.

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В феврале этого года в Москве было анонсировано строительство новой мечети, которая должна быть построена возле Святого озера, располагающегося в Косино-Ухтомском районе. Ситуация возмутила общественность, так как место является важным для православных, к тому же недалеко от него находится небольшой храм Русской Православной Церкви.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что мечеть всё-таки будет построена в другом месте. Просьбу о переносе места строительства изложил патриарх Кирилл и председатель Духовного управления мусульман Равиль Гайнутдин. Он также отметил, что строительство мечети возле Святого озера было неокончательным решением, которое ничем не утверждено.

Мечеть будет располагаться недалеко от метро «Косино», между будущей веткой МЦД-3, Скоростным диаметром Москвы и МКАДом. При таком раскладе местные власти идут на поводу протестующих, да и новое место более удобное в связи с наличием транспортной инфраструктуры. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Собянина за принятое решение, попросив больше «не раскачивать эту тему»

Протестующих беспокоил и тот факт, что мечеть может оказаться самой большой в Европе. Однако это не так: её площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров.

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Ранее сообщалось, что вооружённые чеченцы обратились к москвичам, протестующим против строительства мечети. Они обвинили противников строительства в разжигании межнациональной розни.