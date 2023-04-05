С начала февраля 2023 года появился вопрос о строительстве исламской мечети в Москве, причём самой большой в Европе. Строить её решили недалеко от Святого озера, где располагается небольшой храм во владении Русской Православной Церкви. Такое событие вызвало негодование среди православных россиян, которые начали выходить на митинги, требуя пересмотреть место строительства мечети, опасаясь повышенного скопления иммигрантов.
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В сети появилось видео, где чеченцы в военной форме говорят, что тенденция с протестами против строительства мечети разжигает межнациональную рознь.
Ситуацию прокомментировал и глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав соответствующий пост в своём Telegram канале. Он считает, что протестующие раскалывают российское общество и действуют в интересах западных «сатанистов», поэтому, если они действительно выходят на митинги с любовью к «русской земле», то «вперёд в окопы с автоматом»
Почитатели ислама настаивают, что в Москве всё-таки должна появится еще одна мечеть, так как город населяют более миллиона мусульман.