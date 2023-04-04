Однако не факт, что их ожиданиям суждено сбыться.

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Постоянный представитель Соединённых Штатов Америки в НАТО Джулиан Смит сообщила, что штаты рассчитывают в ближайшие несколько недель увидеть продвижения украинской армии или начало контрнаступления, запланированного весной. Она напомнила, что украинцы самостоятельно определяют время и тактику для проведения наступательных операций.

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Не так давно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины не готовы к контрнаступлению из-за нехватки базового вооружения: танков, броневиков, ракетных систем залпового огня, артиллерийских снарядов и авиации.

В свою очередь, Министр обороны Украины Алексей Резников называл апрель - май оптимальным временем для весеннего контрнаступлению. Тогда же вступят в бой западные танки Leopard 2. Вполне логично, если украинские власти попросту дожидаются пока обещанная в ближайшее время техника прибудет в страну.

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Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стоило бы прекратить так говорить о украинском контрнаступлении, ведь если оно пойдёт не по плану, то Соединённые Штаты Америки, как и другие союзники, разочаруются в украинских силах.