Несмотря на ожидания украинского контрнаступления уже этой весной, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на текущий момент Вооружённые силы Украины не могут перейти к этапу контрнаступления. Связано это с дефицитом артиллерии, бронетехники, авиации, ракетных систем залпового огня и боеприпасов.
реклама
Украинский президент признал, что ситуация на востоке «нехорошая». Объясняет он это российским преимуществом в артиллерийских снарядов: российская армия в день производит в три раза больше артиллерийских обстрелов, чем украинская. Военно-политическое руководство Украины неоднократно упоминала нехватку снарядов 155-мм калибра, используемых артиллерией М777.
Зеленский призвал Соединённые Штаты Америки и Европу усилить военные поставки, объясняя это тем, что Украина не может ждать. Он добавил, что союзники сделают это, если у них есть политическая воля.
Насчёт переговорного процесса, украинский президент не видит сейчас условий для мирной конференции. Китай, на который все так рассчитывали, не предлагает своё посредничество в мирном урегулировании конфликта, а телефонный разговор Си Цзиньпиня с Владимиром Зеленским так и не состоялся.
Стоит отметить, что готовящаяся «Гвардия наступления» из 8 штурмовых бригад сформирована была только в начале марта. Перед ней ещё предстоит обучение продолжительностью 2 - 4 месяца.