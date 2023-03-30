Связано это с погодными условиями и другими факторами.

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Свои обещания по поставке Украине немецких танков Leopard 2A6 были выполнены пока что только двумя странами - Германией и Португалией. Итого украинская армия получила 17 танков, 14 из которых поставлены немцами и 3 единицы португальцами.

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Министр обороны Алексей Резников озвучил сроки, в которые немецкие танки начнут применять на территориях, где идут боевые действия. Уточняется, что танки будут применяться в контрнаступательных операциях, намеченных ближе к лету, поэтому расчёт берут на апрель - май . Стоит отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о неготовности украинской армии к контрнаступлению.

К лету Украина может получить ещё танков, обещанных союзниками. Есть и другая причина, на которую указал украинский министр как причину смещения контрнаступления - погодные условия. Он объясняет, что весной украинская земля достаточно влажная, поэтому использовать можно только гусеничные машины.

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Украина ожидает в течение 2023 года поставку различных моделей от союзников. Среди ожидаемых танков имеются Т-72(более 300 единиц), польские PT-91 Twardy(аналог советского Т-72М1), Leopard 1(более 178 единиц), Challenger(28 единиц), M1A1 Abrams(31 единица), Leopard 2(различные модификации, около 63 единиц)