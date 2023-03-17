Военно-воздушные силы Финляндии перевооружаются новыми F-35, заказанными у Соединённых Штатов Америки в количестве 64 единиц. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что их страна могла бы поставить Украине F-18 «Hornet», но для этого есть условие.
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Как только истребители прибудут в Финляндию, произойдёт это раньше не раньше 2025 года, тогда финское правительство, решая судьбу старых F-18, могло бы рассмотреть их передачу Украине. Санна Марин уточнила, что первоначальный фактор - собственная оборона Финляндии.
Впрочем, в ближайшее время Украине не рассчитывает на прибытие западных истребителей, в том числе желанных F-16. Об этом стало понятно из заявления Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, объяснившего причины, по которым союзники не хотят отправлять свою авиацию украинским лётчикам. Несмотря на это, в Украине считают необходимым обучать пилотов уже сейчас.
С этим не согласен американский лётчик-ас Дэн Хэмптон, который заявил, что искать пилотов F-16 нужно среди добровольцев из Соединённых Штатов Америки. Он предложил свою кандидатуру, когда Украина получит новую авиацию.