Страна заменит их на новые F-35, поэтому могла бы отдать старые F-18 Украине.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Военно-воздушные силы Финляндии перевооружаются новыми F-35, заказанными у Соединённых Штатов Америки в количестве 64 единиц. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что их страна могла бы поставить Украине F-18 «Hornet», но для этого есть условие.

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Как только истребители прибудут в Финляндию, произойдёт это раньше не раньше 2025 года, тогда финское правительство, решая судьбу старых F-18, могло бы рассмотреть их передачу Украине. Санна Марин уточнила, что первоначальный фактор - собственная оборона Финляндии.

Впрочем, в ближайшее время Украине не рассчитывает на прибытие западных истребителей, в том числе желанных F-16. Об этом стало понятно из заявления Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, объяснившего причины, по которым союзники не хотят отправлять свою авиацию украинским лётчикам. Несмотря на это, в Украине считают необходимым обучать пилотов уже сейчас.

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С этим не согласен американский лётчик-ас Дэн Хэмптон, который заявил, что искать пилотов F-16 нужно среди добровольцев из Соединённых Штатов Америки. Он предложил свою кандидатуру, когда Украина получит новую авиацию.