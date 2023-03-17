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Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
Дэн Хэмптон имеет двадцатилетнюю выслугу в ВВС США и негласно признан самым смертоносным лётчиком F-16.
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Пока вопрос поставок Украине истребителей F-16 не продвигается, обучение украинских лётчиков по управлению западными истребителями может состояться. Американский лётчик-ас Дэн Хэмптон(позывной «Two Dogs»), являющийся самым эффективным пилотом истребителя F-16, выразил своё желание примкнуть к Военно-воздушным силам Украины, заявив об этом в интервью изданию «Голос Америки»

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Он отметил, что вопрос поставок рано или поздно будет решён, но тогда останется самое важное - найти пилотов. Обучение украинских пилотов Дэн Хэмптон сразу отбрасывает в сторону, объясняя, что оно окажется слишком долгим и проще найти готовые экипажи с боевым опытом.

По словам аса, в Соединённых Штатах Америки есть пилоты, которые готовы отправиться сражаться за Украину в качестве добровольцев. Такой исход Дэн Хэмптон видит оптимальным, так как украинская авиация получит готовые экипажи с тысячами часов налёта и опытом боевых вылетов. Более того, Хэмптон сам готов стать первым украинским пилотом F-16, если Вашингтон и Киев придут к совместному соглашению.

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Дэн Хэмптон известен своей двадцатилетней выслугой в Военно-воздушных силах Соединённых Штатов Америки. За этот период он осуществил 151 боевой вылет, принял участие в военных конфликтах Персидского залива, Ирака и Косово. Его отмечали рядом престижных наград, включая «Пурпурное сердце», выдаваемое за гибель или тяжёлое ранение при совершении героического подвига, четырёх Крестов лётных заслуг за героизм и восемь моделей американской авиации за доблесть.

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#сша #украина #f-16
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