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Галопом по Европам: Зеленский наведался с визитом в Великобританию и Францию

Он проводит встречи с иностранными политиками.
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Президент Украины Владимир Зеленский наведался с визитом в Великобританию, где встретился с британским монархом Чарльзом II в Букингемском дворце, министром Риши Сунаком и выступил перед британским парламентом, отметив большую поддержку со стороны британских парламентариев. Украинский президент хотел посетить бойцов Вооружённых Сил Украины, проходящих в Великобритании обучение, но пока об этом информации нет.

Зато известно, что следующей целью визита Зеленского стала Франция: в 23:45 по московскому времени он прибыл в аэропорт Париж-Орли, где его встретил караул французской армии и Министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню. Украинский президент должен встретиться с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем в Елисейском дворце.

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По всей видимости, следующее место прибытия Владимира Зеленского - Бельгия, а именно Брюссель, где пройдёт саммит стран-участников Европейского союза, куда был приглашён украинский президент.

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