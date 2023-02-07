Председатель Европейского совета Шарль Мишель пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на саммит, предназначенный для стран-участников Европейского союза. Саммит запланирован на 9-10 февраля и пройдёт в Брюсселе(штабе Европейского союза)
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Уточняется, что никакой более подробной информации не будут сообщать «по соображениям безопасности», в том числе о прибытии Владимира Зеленского в Брюссель и вообще поедет ли он. Офис Президента Украины также никак пока не прокомментировал приглашение на европейский саммит.
Несмотря на то, что саммит предназначен в первую очередь для стран-участников союза, всё-таки Украина сможет в нём поучаствовать, хотя говорить о существенной значимости такого съезда не стоит.
На текущий момент Украина является кандидатом на вступление в Европейский союз и находится на четвёртом этапе присоединения, наравне с Албанией, Молдовой и Северной Македонией. Следующий пятый этап последний, однако он не менее трудоёмкий - в пример можно привести Турцию, Сербию и Черногорию, которые не один год ведут работу над вступлением.
По официальной версии Президент Украины Владимир Зеленский с 24 февраля 2022 года покидал страну только один раз, поехав в Соединённые Штаты Америки и обратно через Польшу.