Саммит состоится 9-10 февраля.

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на саммит, предназначенный для стран-участников Европейского союза. Саммит запланирован на 9-10 февраля и пройдёт в Брюсселе(штабе Европейского союза)

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Уточняется, что никакой более подробной информации не будут сообщать «по соображениям безопасности», в том числе о прибытии Владимира Зеленского в Брюссель и вообще поедет ли он. Офис Президента Украины также никак пока не прокомментировал приглашение на европейский саммит.

Несмотря на то, что саммит предназначен в первую очередь для стран-участников союза, всё-таки Украина сможет в нём поучаствовать, хотя говорить о существенной значимости такого съезда не стоит.

На текущий момент Украина является кандидатом на вступление в Европейский союз и находится на четвёртом этапе присоединения, наравне с Албанией, Молдовой и Северной Македонией. Следующий пятый этап последний, однако он не менее трудоёмкий - в пример можно привести Турцию, Сербию и Черногорию, которые не один год ведут работу над вступлением.

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По официальной версии Президент Украины Владимир Зеленский с 24 февраля 2022 года покидал страну только один раз, поехав в Соединённые Штаты Америки и обратно через Польшу.