Арабское издание Al Arabiya сообщает, что Израиль начал собственную специальную военную операцию против Ирана с целью демилитаризации военной промышленности Ирана. Речь идёт об уничтожении военных баз и складов с боеприпасами страны.
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Ночью 29 января в ряде городов Ирана раздались взрывы, в результате которых образовался пожар на военных базах, складах с боеприпасами и других объектов военной промышленности. Представители Ирана заявили, что начали расследование. Однако уже известно, что причиной взрыва являются израильские беспилотники.
Сообщается, что Военно-Воздушные Силы Ирана подняли в воздух авиацию, которая на текущий момент патрулирует неба столицы для уничтожения израильских беспилотников и предотвращения возможных атак.
Также есть информация, что Израиль ввёл крупную группировку военнослужащих в город Шхем, который является частью Палестины(исходя из позиции Израиля - оккупировавшей их территории)
Ещё вчера Директор Центрального Разведывательного Управления США Уильям Бернс встретился с главой (израильской разведки) «Моссад» Давидом Барнеа. В планах главы американской разведки была и встречи с палестинскими чиновниками, чтобы снять напряжённость между сторонами.
В тот же день в Израиле произошёл террористический акт на территории синагоги. Официальной ответственности никто за него не брал, но ХАМАС(Палестина) назвало это ответом на преступления Израиля. Израильское правительство заявило о намерениях принять ответные меры.