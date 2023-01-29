Уже начато расследование, о пострадавших не сообщается.

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На ночь 29 января в ряде городов Ирана произошли атаки беспилотников на военные базы и оборонные предприятия, в том числе склады боеприпасов иранской армии. На подвергнутых атаке местах наблюдаются пожары, о пострадавших пока информации нет.

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Первоначальной "жертвой" атак беспилотников стал город Исфахан, где раздался громкий взрыв на одном из центров производства боеприпасов иранской армии. Затем зафиксирован пожар в городе Азаршахр, где располагался завод по переработке автомобильного масла. О взрывах сообщают и в городе Тебриз на оружейном заводе, также есть информация об атаке на военные базы Хамадана и Карадже.

Офицер по вопросам политической безопасности города Исфахан Мохаммадрес Джан Нишари сообщает, что ущерб и причины инцидента выясняются, а на месте ведётся расследование. Некоторые иранские СМИ предварительно обвинили Израиль и Соединённые Штаты Америки в атаке сетью беспилотников.

Интересно, что в атакованном Исфахане располагается завод по конверсии урана, являющийся частью ядерной программы Ирана, которую неоднократно хотели перевести в «мирное» русло.

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Ранее Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил о наложении новых санкций на Иран на фоне поставок иранского вооружения в Россию. Санкции коснулись управляющих оборонных компаний страны.