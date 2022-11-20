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RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Житель России Сергей Смоляков основал сайт, где можно прослушивать музыку радиостанций из популярных игр серии Grand Theft Auto. Достаточно многим геймерам во время прохождения сюжетных линий или побочных заданий, хотелось просто расслабиться, прокатившись на игровом транспорте под атмосферную музыку, поэтому решение Сергея могло кому-то и пригодится.

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Однако оказалось, что сайт получил достаточно большую популярность, так с момента его создания прослушано уже более 2 591 часов разных плейлистов, а численность подписчиков его группы VKонтакте превысила уже тысячу человек. Разработчик учёл всю атмосферность радиостанций, поэтому помимо музыки там есть интервью, звонки радиослушателей, игровая реклама и звуковой эффект при переключении радиостанции.

На футере(нижней части) сайта разработчик обратился к посетителям сайта, что из-за высокой популярности сайта старый хостинг стал не выдерживать нагрузок, может подвергаться DDos-атакам, а TakeTwo(студия-издатель ряда игр серии Grand Theft Auto) может поставить вопрос касаемо авторских прав контента.

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На данный момент на сайте располагаются радиостанции с таких игр серии, как Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City и Grand Theft Auto: San Andreas.