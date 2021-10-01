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Илон Маск обвинил правительство Джо Байдена в предвзятости
Связано это с тем, что Tesla не пригласили на мероприятие от Белого дома.
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск во время конференции Code Conference 2021 обвинил администрацию президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена в предвзятости. Миллиардер предполагает, что на правительство нынешнего президента сильное влияние оказывают профсоюзы.

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Такое заявление связано с тем, что Tesla не была приглашена на мероприятие, посвящённое компаниям по производству электрокаров, организованное Белым домом. В свою очередь General Motors и Ford получили благодарность от администрации президента за "революцию" в развитии электрокаров.

Илон Маск неоднократно конфликтовал с властями Соединённых Штатов Америки. Например, в прошлом году миллиардер дал указание продолжить работу заводов Tesla в Калифорнии несмотря на связанных с карантином запретов от местных властей. Сотрудники компании, отказавшиеся выходить на работу, получили предупреждение о возможном сокращении. 

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Стоит отметить, что когда дело касается SpaceX, Илон Маск оказывается более сговорчив и ежегодно выполняет контракты, поступающие от Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки.

#tesla #spacex #elon musk
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