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Twitch начнёт проверять запросы о возврате средств за подписки, отказывая тем, кто слишком часто возвращает деньги. Связано это с частыми жалобами стримеров, которые недовольны тем, что сразу после озвучивания никнейма донатера во время прямой трансляции, он может отказаться от подписки и вернуть себе деньги, чем злоупотребляет большое количество пользователей.

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Помимо того, что теперь стриминговая площадка может отказать в возврате средств за подписку, многократные запросы могут привести к временной блокировке самого Twitch аккаунта, с которого выполняются действия.

Несколько месяцев назад Twitch ввели региональные цены на оформления подписки в связи с успехом этого эксперимента в Мексике и Турции, где после понижения стоимости их начали более активно оформлять. Так сейчас в России можно спокойно приобрести подписку на стримера по цене в 1.49 долларов, до этого приходилось отдавать целых 5 долларов.