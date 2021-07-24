Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Стриминговый сервис Twitch задумался над введением региональных цен на подписки, в том числе для жителей стран СНГ. Ожидается, что уже в августе этого года пользователи смогут оформить подписку на канал своего стримера за 1.49 долларов, что почти в три раза меньше стандартной стоимостью.

реклама

В Юго-Восточной Азии уже вступили подобные изменения, а сотрудники компании считают, что политика положительно отражается на бизнесе. После введения региональных цен в Мексику и Турцию пользователи начали более активно приобретать подписки. Оно и понятно, ведь в той же Турции услуга начала стоить 1.2 доллара.

Если новшество негативно отразится на доходе стримеров, Twitch будет компенсировать эти цифры из своего кошелька. Первые три месяца компания будет покрывать убытки в полной мере, ориентируясь на цифры до введения новой политики региональных цен, а далее со снижением компенсации на 25 процентов каждые три месяца.