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Украинская сеть супермаркетов «Сильпо» отправила в космос банку борща с гречневым багетом. Соответствующее видео опубликовала компания в своём Instagram. Примечательно, что запуск произошёл за сутки до полёта Джеффа Безоса в космос на космическом корабле New Shepard, принадлежащем его же компании Blue Origin.

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Продукты были доставлены в космос с помощью стратостата, поднимающегося со скоростью 6 метров в секунду. Подъём борща с багетом занял полтора часа. Для сравнения: наземная доставка продуктов из «Сильпо» по городу занимает в среднем 40 минут.

Подготовка к полёту заняла у компании больше месяца. Специалистам пришлось подбирать соответствующее крепление и ёмкость для борща, ведь температура и скорость ветра в стратосфере отличается от земной. Также полёт пришлось утверждать с государственными учреждениями, а погода тоже была немаловажным фактором при запуске.

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В компании заявили, что теперь все узнают, что украинский борщ - это космос.