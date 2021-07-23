Украинская сеть супермаркетов «Сильпо» запустила борщ с багетом в космос
Украинская сеть супермаркетов «Сильпо» отправила в космос банку борща с гречневым багетом. Соответствующее видео опубликовала компания в своём Instagram. Примечательно, что запуск произошёл за сутки до полёта Джеффа Безоса в космос на космическом корабле New Shepard, принадлежащем его же компании Blue Origin.
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Продукты были доставлены в космос с помощью стратостата, поднимающегося со скоростью 6 метров в секунду. Подъём борща с багетом занял полтора часа. Для сравнения: наземная доставка продуктов из «Сильпо» по городу занимает в среднем 40 минут.
Подготовка к полёту заняла у компании больше месяца. Специалистам пришлось подбирать соответствующее крепление и ёмкость для борща, ведь температура и скорость ветра в стратосфере отличается от земной. Также полёт пришлось утверждать с государственными учреждениями, а погода тоже была немаловажным фактором при запуске.
В компании заявили, что теперь все узнают, что украинский борщ - это космос.
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