Epic Games запускают мероприятие в Fortnite для поддержки ЛГБТ сообщества под названием Rainbow Royale. Мероприятие продлится до 28 июля 3:00 по МСК. Подробностями обновления поделились на официальном сайте игры.

Rainbow Royale представляет из себя добавление косметических предметов во внутриигровой магазин, связанными с сообществом ЛГБТ. Все добавленные предметы каждый пользователь может забрать к себе в коллекцию бесплатно. Также в радио добавили песни исполнителей, представляющих сообщество, таких как: Lil Nas X, King Princess, Ben Platt и Big Freedia. Также на острове в облаках можно заметить радугу.

Впрочем, не всем игрокам такое обновление пришлось по душе. На Reddit появился пост, где видно, что в режиме Party Royale на граффити с радугой нанесли краску с пылающей мусоркой. Комментаторы не одобряют такое поведение, но в игре оно есть и этого не отнять, тем более пока никаких санкций Epic Games за это не предусмотрела.