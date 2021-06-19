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Call of Duty: Warzone получила поддержку 120FPS на PlayStation 5

Это первый тайтл на консоли, поддерживающий игру в 120 кадров.
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На консоли нового поколения PlayStation 5 игра Call of Duty: Warzone в режиме королевской битвы получила поддержку 120 кадров. Это первая игра с обратной совместимостью, получившая возможность игры с такой частотой кадров.

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Разработчики украинской игры Metro Exodus недавно положительно отозвались о PlayStation 5 и Xbox Series X/S за значительный прирост к производительности. По словам разработчиков, во время работы над своей игрой, они упирались в ограничения центрального процессора консолей прошлого поколения, сейчас же с этим нет проблем.

Ранее была новость, что вместе со стартом четвёртого сезона королевской битвы в Call of Duty: Warzone, помимо обычных нововведений по типу оружия, транспорта, игровых карт, в игре появились ЛГБТ-карточки, символизирующие восемь флагов разных прогрессивных гендеров. У пользователей из Средней Азии вместо этих карточек будет показываться заглушка в виде Капитана Прайса.

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playstation 5 playstation call of duty call of duty: warzone
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