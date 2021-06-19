Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На консоли нового поколения PlayStation 5 игра Call of Duty: Warzone в режиме королевской битвы получила поддержку 120 кадров. Это первая игра с обратной совместимостью, получившая возможность игры с такой частотой кадров.

реклама

Разработчики украинской игры Metro Exodus недавно положительно отозвались о PlayStation 5 и Xbox Series X/S за значительный прирост к производительности. По словам разработчиков, во время работы над своей игрой, они упирались в ограничения центрального процессора консолей прошлого поколения, сейчас же с этим нет проблем.

Ранее была новость, что вместе со стартом четвёртого сезона королевской битвы в Call of Duty: Warzone, помимо обычных нововведений по типу оружия, транспорта, игровых карт, в игре появились ЛГБТ-карточки, символизирующие восемь флагов разных прогрессивных гендеров. У пользователей из Средней Азии вместо этих карточек будет показываться заглушка в виде Капитана Прайса.