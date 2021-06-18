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В Call of Duty: Warzone появятся карточки с символикой ЛГБТ

Пользователи из Средней Азии их не увидят.
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В честь "месяца гордости(Pride Month)", когда представители ЛГБТ-сообщества отмечают данные им возможности и свободу в обществе, все компании стараются как-либо угодить причастным к празднику. Activision не исключение: со стартом четвёртого сезона "Королевской битвы" в Call of Duty: Warzone появятся карточки с символикой ЛГБТ.

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Символика представляет восемь флагов сексуальных меньшинств. Абсолютно каждый пользователь, включая пользователей из России, может добавить их в свою коллекцию. Но геймеры из Средней Азии заметили, что для них этот подарок оказался недоступен, а вместо них они видят карточку с Капитаном Прайсом. По всей видимости, разработчики понимают, что люди из этих регионов не обрадуются, увидев такое ноу-хау в игре.

Запуск нового сезона 17 июня помимо тематических июньских карточек принёс новые режимы, транспорт, четыре игровые карты, две единицы оружия и боевой пропуск, по мере его прохождения можно вернуть до 1 300 очков СР.

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В Call of Duty: Warzone появятся карточки с символикой ЛГБТ
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