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В этом году в Европейском Союзе предложили два законопроекта - о цифровых услугах(DSA) и цифровых рынках(DMA), которые подадут регуляции такие крупные компании, как Amazon, Apple, Google. На видеоконференции Тим Кук отметил, что законы хотя имеют положительные стороны, но большая часть из них не соответствует интересам пользователей.

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По мнению Генерального Директора Apple, DMA может подвергнуть опасности конфиденциальность пользователей, так как предполагает установку приложений с посторонних сайтов, что является дикостью для iOS, ведь единственный способ установить приложение на этой прошивки - загрузить его через App Store, что, кстати, является причиной некоторых исков в сторону Apple. В Android и Google прошивки такая возможность входит изначально, поэтому на них это никак не скажется.

Стоит отменить, что законопроекты ещё не были одобрены Европейским Парламентом, а даже если это сделают - их реализация затянется вплоть до 2023 года.