Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тим Кук раскритиковал законопроект в Евросоюзе, который откроет iPhone к сторонним приложениям

Реализация этого законопроекта произойдёт не ранее 2023 года.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 намного дешевле 100 тр в Ситилинке
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В этом году в Европейском Союзе предложили два законопроекта - о цифровых услугах(DSA) и цифровых рынках(DMA), которые подадут регуляции такие крупные компании, как Amazon, Apple, Google. На видеоконференции Тим Кук отметил, что законы хотя имеют положительные стороны, но большая часть из них не соответствует интересам пользователей.

реклама

По мнению Генерального Директора Apple, DMA может подвергнуть опасности конфиденциальность пользователей, так как предполагает установку приложений с посторонних сайтов, что является дикостью для iOS, ведь единственный способ установить приложение на этой прошивки - загрузить его через App Store, что, кстати, является причиной некоторых исков в сторону Apple. В Android и Google прошивки такая возможность входит изначально, поэтому на них это никак не скажется.

Стоит отменить, что законопроекты ещё не были одобрены Европейским Парламентом, а даже если это сделают - их реализация затянется вплоть до 2023 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple iphone tim cook
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
5
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
35
Обзор кронштейна Arctic Z2-3D
12
Битва процессоров: Core i5-10600KF VS Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
48
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
11
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
14

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 45
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры массово продают GeForce RTX 3080 на Авито, а добывать Эфириум стало невыгодно – Коммерсант
39
Российские цены на антимайнерскую видеокарту GeForce RTX 3070 Ti упали на 50% за несколько дней
40
ДНС продолжает разыскивать геймеров, которые смогли купить у них RTX 3070 Ti и 3080 Ti
56
Эксперты: монету SHIBA INU ждет рост до 1$ к 2025 году
28
Подорожание Эфириума привело к рекордному росту доходности майнинга на видеокарте GeForce RTX 3080
37
Украинское комьюнити недовольно ошибкой в названии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
362
Скриншоты и видео Windows 11: «живых плиток» больше нет, а меню «Пуск» переехало на центр панели задач
258
Китайские майнеры присматриваются к РФ и могут наводнить несколько регионов Биткоин-фермами
63
113 смартфонов Xiaomi получили финальную стабильную прошивку MIUI 12 от 15 июня 2021 года
4
Российские цены на майнерскую GeForce RTX 3070 опустились на 55 000 рублей на фоне падения Эфира
16
Видеокарты GeForce RTX 3070 Ti продолжают дешеветь – цена упала на 50% с момента анонса
24
Российские цены на GeForce RTX 3080 опустились до рекордных показателей, а скидка составила 70 000 р
45
Энтузиаст сравнил графику S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl с предыдущими играми серии
26
Видеокарты продолжают дешеветь – Radeon RX 6700 XT доступны со скидкой до 11 000 рублей
28
Глава крупнейшего майнинг пула потребовал от Илона Маска возобновить продажу авто за Биткоины
10
Партнёры Qualcomm протестировали Snapdragon 895
2
Battlefield 2042: о картах, ботах, классах и бесплатном пострелизном контенте
10
Видеокарты дешевеют на фоне низкого спроса – GeForce RTX 3080 доступны со скидкой 70 000 рублей
48
Разработчики Gothic и Risen анонсировали ELEX II — продолжение винтажного ролевого экшена с открытым миром
34
NVIDIA могла бы построить собственное предприятие, но не видит в этом смысла
15

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
35
10 интересных стратегий на ПК 2020 и 2021 года, которые нельзя пропустить любителям жанра
12
Азы фарминга криптовалюты для новичка - пулы ликвидности, DeFi и заработок на этом, обменник BiSwap
21
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
5
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
6
Обзор ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50. Белый - это элегантно
1

Сейчас обсуждают

Сергей Новый
04:31
Не понимаю людей любящих этот сталкер по мне такая хуятинка
Авторы шутера Pioner в духе S.T.A.L.K.E.R. показали трейлер с очень странной девушкой в маске
Валентин Пархоменко
04:24
Да, дико до ужаса. Аж кровь в жилах стынет. А в Германии можно бабу сфотографировать на улице и она тоже на тебя заяву напишет! Загнивают суки, навыдумывали себе. Нет трупа - нет дела! Да?
CD Projekt RED проведёт онлайн-трансляцию в поддержку ЛГБТ-сообщества
Олег Власов
04:16
Вы активный полуэтот?
Российские цены на антимайнерскую видеокарту GeForce RTX 3070 Ti упали на 50% за несколько дней
Псье Миздюкович
04:05
95 намного лучше была, но на ней сегодня проблемно браузером пользоваться. 98 с kmeleon ещё пойдет) да и допиливать в ней меньше надо
Windows 11 получит некоторые черты Windows 10X
Олег Власов
04:04
Нет Вы и правда безумны,или просто злоупотребляете ацетоном на железячном сайте у Вас одни только Вам понятные политические ссылки,с родного сайта изгнали за полную профнепригодность? Вы 100% не из Ук...
В Украине арестованы члены киберпреступной группы Clop
Kotory
04:03
Ты ему льстишь
В Украине арестованы члены киберпреступной группы Clop
04:02
Попизди мне тут, там нет таких цен
Майнеры массово продают GeForce RTX 3080 на Авито, а добывать Эфириум стало невыгодно – Коммерсант
Псье Миздюкович
03:58
Ну все, как обсираться начали, так сразу перешли на темную сторону силы. По пути bioware идут и скоро будут способны только на браузерные игры по-типу "присунь гею в зад" и т.п.
CD Projekt RED проведёт онлайн-трансляцию в поддержку ЛГБТ-сообщества
Олег Власов
03:47
Если ты уступил место женщине в автобусе,она может обвинить тебя в домогательстве,там это дико.
CD Projekt RED проведёт онлайн-трансляцию в поддержку ЛГБТ-сообщества
Kasyan
03:42
>Известно, что в 2021 году Intel начнёт массовую продажу своего первого настольного 10-го процессора. Зелот ты опять говна обожрался?! Alder Lake - это 12 поколение!
Videocardz раскрыл сроки появления процессоров Intel Alder Lake, Intel Raptor Lake и AMD Raphael
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем