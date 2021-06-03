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Перед выходом Far Cry 6 Ubisoft решили повеселить фанатов серии и выпустили юмористическое шоу "Не пытайтесь это повторить", где ведущий ослушался этого совета и пытается повторить предметы из игры, в том числе турели, огнемёты и прочее. К сожалению, русской озвучки нет, зато есть субтитры. На данный момент выпущено 4 видео, одно из них можете посмотреть ниже.

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В описании к каждому выпуску пишется следующее: «Ричард не отличается особенной ловкостью. Но это не помешает ему научить вас философии ресольверов. Смотрите его безумные руководства, подписывайтесь на канал... Но не пытайтесь повторить это дома!». Из чего можно понять, что ничего толкового у ведущего в конце не получится, зато поднять настроение он в состоянии.

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Интересно то, что до выхода игры ещё достаточно долго, а передачу запустили уже сейчас и снято целых четыре выпуска. Значит ли это, что Ubisoft будет их снимать пока игра не выйдет или забросит это дело.

Выход Far Cry 6 запланирован на 7 октября, игра будет поддерживать все актуальные платформы: PlayStation, Xbox и ПК.