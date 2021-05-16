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В недавнем комедийном шоу Илон Маск рассказал о том, что страдает синдромом Аспергера. Эта болезнь характеризуется помешательством человека на чём-то определённом, в случае с Маском - идеи о колонизации Марса. Также на этом же шоу миллиардер высмеивал собственные амбиции.

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Такие шутки обошлись основателю SpaceX в падении акций Tesla на 15 процентов, что равняется убыткам на сумму в 20 миллиардов долларов.

Помимо личных потерь Илон Маск смог обрушить стоимость Bitcoin лишь одним своим заявлением, сказав что Tesla больше не будет принимать криптовалюту при покупке электрокаров компании. Исходя из недавнего опроса в Twitter, компания может начать принимать Dogecoin, что приведёт к росту стоимости этой криптовалюты.

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На данный момент состояние бизнесмена оценивается Forbes в 149 миллиардов долларов. Джефф Безос, являющийся самым богатым человеком в мире, имеет активов на 188 миллиардов долларов.