Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin

К такому решению он пришёл после опроса в Twitter.
[ ] для раздела Блоги
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
1660 за 60 000р - новые цены на видеокарты
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Основатель Tesla и SpaceX проводит достаточно времени в социальных сетях, в особенности речь о Twitter, где он публикует заявления и комментарии, так или иначе влияющие на события в мире. Одним своим постом он может повысить или понизить курс криптовалюты.

реклама

Илон Маск опубликовал в своём Twitter опрос, где спросил: стоит ли компании Tesla принимать в качестве оплаты за электрокары Dogecoin. Большая часть пользователей, а именно 77 процентов, проголосовали положительно, из чего следует ожидать, что вскоре появится возможность покупать автомобили компании за новую криптовалюту.

Ранее Илон Маск сделал возможным приобретение электрокаров Tesla за Bitcoin, чем повысил курс криптовалюты. Стоит отметить, что Bitcoin во многих странах ещё не имеет официального статуса и считается нематериальным активом, это позволяет бизнесменам, политикам и целым компаниям уклоняться от налоговых деклараций или прятать свои деньги.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tesla spacex elon musk
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
33
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
19
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
32
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны цены и позиционирование видеокарт Radeon RX 6600/ХТ – до $300 и быстрее GeForce 3060
31
Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 8 и ещё 15 смартфонов Xiaomi сломались после установки новой MIUI 12
3
Инсайдер: GTA 6 не выйдет ещё 4-5 лет, а вместо неё выпустят обновлённую GTA 5
11
Майнинг Chia Coin привёл к 3-кратному подорожанию жёстких дисков в российских магазинах
21
Игрок в Skyrim за месяц уничтожил абсолютно всех NPC и остался на карте один
17
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 для 40 актуальных смартфонов от 11 мая 2021 года
3
Ethereum установил новый рекорд стоимости в $4350 и обогнал Bitcoin по доходности майнинга
40
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
52
Новая технология улучшения качества изображения Intel сделала графику GTA V фотореалистичной
13
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro и ещё 87 смартфонов получат стабильную прошивку MIUI 13
1
Антимайнерская блокировка снизила эффективность добычи Эфира GeForce RTX 3060 Ti более чем в 2 раза
33
Большое геймплейное видео Land of War — шутера про Польшу в первые дни Второй мировой
15
30 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию ОС Android 11 на базе прошивки MIUI 12/12.5
1
Производительность Radeon RX 6600/XT в майнинге Ethereum и 3DMark раскрыл китайский инсайдер
7
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
193
YouTube заплатит 100 миллионов долларов авторам YouTube Shorts
2
Окупить добычу Эфира на видеокарте GeForce 3080 можно всего за месяц благодаря росту цены до $4300
22
HarmonyOS 2.0 не уступает по скорости работы прошивке MIUI 12.5
2
В PlayStation Store ошибочно раздали Valkyria Revolution
1
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
42

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
33
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
99
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
11
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2

Сейчас обсуждают

NOFX
09:57
На чем только в них играть-то,если не хочется кормить барыг?
Sony готовит 25 новых эксклюзивов для PlayStation 5
AngryBeer
09:56
Ты голубой?
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
Airotciv
09:54
Достаточно запретить майнинг... Освободится куча мощностей.
Жить в условиях дефицита чипов придётся до 2023 года
Leshiy2371
09:53
У 10850 кристалл на 14нм и он значительно крупнее,чем у того же 3700-го - тепло отвести куда проще,чем от 7нм кристала амд,площадью в 74кв.мм. Так что TDP здесь далеко не показатель. + не забывайте,чт...
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
Сева Шевченко
09:49
Открытие! =)
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
Антон Конкин
09:49
По твоей логике, у нас вся страна состоит из мудаков разного масштаба.
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
Lurker-beta
09:47
Так дефицита и нет. Хочешь 3080? пожалуйста, за 300к в наличии.
Жить в условиях дефицита чипов придётся до 2023 года
Сева Шевченко
09:47
Нытики-ждуны - это те, кто не хочет покупать видяху в два раза дороже? Их можно понять.
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
VII
09:46
:)))))))))
Более 250 рублей в день с GeForce GTX 1060 в мае 2021 — повод майнить даже на одной видеокарте
Антон Конкин
09:44
А нытики-ждуны кто?) Люди с самой замедленной реакцией? Люди не способные к элементарному анализу?
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем