Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
Основатель Tesla и SpaceX проводит достаточно времени в социальных сетях, в особенности речь о Twitter, где он публикует заявления и комментарии, так или иначе влияющие на события в мире. Одним своим постом он может повысить или понизить курс криптовалюты.
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Илон Маск опубликовал в своём Twitter опрос, где спросил: стоит ли компании Tesla принимать в качестве оплаты за электрокары Dogecoin. Большая часть пользователей, а именно 77 процентов, проголосовали положительно, из чего следует ожидать, что вскоре появится возможность покупать автомобили компании за новую криптовалюту.
Ранее Илон Маск сделал возможным приобретение электрокаров Tesla за Bitcoin, чем повысил курс криптовалюты. Стоит отметить, что Bitcoin во многих странах ещё не имеет официального статуса и считается нематериальным активом, это позволяет бизнесменам, политикам и целым компаниям уклоняться от налоговых деклараций или прятать свои деньги.
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