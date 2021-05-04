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Sony заявили о приобретении акций Discord. В намерении компании входит связать мессенджер со своими консолями PlayStation, что не удалось Microsoft. В перспективе планы компании должны стать реальными уже в следующем году. Финансовые подробности не раскрываются, но недавно Sony уже принимали участие в инвестиционном раунде Discord.

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Discord приступил к выполнению условий договора по включению мессенджера в PlayStation Network. Не уточняется, будет ли это отдельное предложение или связанные учётные записи для общения с друзьями.

Ранее появилась информация, что Microsot желают приобрести Discord за 10 миллиардов долларов с целью его интеграции в Xbox. Сделка шла успешно, однако в какой-то момент мессенджер решил отказаться и остаться независимым.

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Discord набирает 140 миллионов пользователей в месяц, при этом компания до сих пор считается убыточной, хотя в 2020 году её оценили в 7 миллиардов долларов.