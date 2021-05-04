GSC Game World: S.T.A.L.K.E.R. 2 рассчитан на сотни часов
Во время интервью порталу GamingBolt пиар-менеджер GSC Game World Захар Бочаров сообщил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет рассчитан на длительный геймплей, даже если Вы предпочитаете проходить только сюжетную линию, не дотрагиваясь до побочных квестов. Точные цифры не были названы, но речь о "сотнях часах геймплея". Прошлые части франшизы можно пройти за 30-40 часов с выполнением побочных квестов.
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В том же интервью было сказано, что игра не выйдет на консолях прошлого поколения, так как проста не запустится на них, а её выпуск на PlayStation 5 не планируется.
Также в интернет попала документация Microsoft, где говорится, что эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2 на консолях Xbox продлится всего три месяца.
Игра была анонсирована в 2018 году, она будет эксклюзивом Microsoft, а также выйдет на консолях Xbox и ПК, поддержка PlayStation 5 не планируется. По информации из документов Microsoft, студия планировала выпуск S.T.A.L.K.E.R. 2 на зиму этого года.
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