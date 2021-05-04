Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GSC Game World: S.T.A.L.K.E.R. 2 рассчитан на сотни часов

Об этом заявил пиар-менеджер Захар Бочаров.
[ ] для раздела Блоги
9
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Во время интервью порталу GamingBolt пиар-менеджер GSC Game World Захар Бочаров сообщил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет рассчитан на длительный геймплей, даже если Вы предпочитаете проходить только сюжетную линию, не дотрагиваясь до побочных квестов. Точные цифры не были названы, но речь о "сотнях часах геймплея". Прошлые части франшизы можно пройти за 30-40 часов с выполнением побочных квестов.

реклама

В том же интервью было сказано, что игра не выйдет на консолях прошлого поколения, так как проста не запустится на них, а её выпуск на PlayStation 5 не планируется.

Также в интернет попала документация Microsoft, где говорится, что эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2 на консолях Xbox продлится всего три месяца.

анонсы и реклама
4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD
12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Игра была анонсирована в 2018 году, она будет эксклюзивом Microsoft, а также выйдет на консолях Xbox и ПК, поддержка PlayStation 5 не планируется. По информации из документов Microsoft, студия планировала выпуск S.T.A.L.K.E.R. 2 на зиму этого года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gsc game world s.t.a.l.k.e.r. 2 stalker 2 stalker s.t.a.l.k.e.r. gsc
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
11
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
37
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
22
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
27
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
33
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 27
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 143
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

58 смартфонов Xiaomi получат Android 11 на MIUI 12.5 в 2021 году – список и сроки выхода
8
NVIDIA порекомендовала владельцам видеокарт GeForce оперативно обновить драйверы для своего железа
44
Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 104 актуальных аппарата 2017-2021 годов
10
Chia Coin официально запущена: криптовалюта, создавшая дефицит HDD, уже продаётся на биржах
90
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
39
CPU Apple M1 в 20 раз быстрее Intel расходуют ресурс SSD и могут вывести его из строя за 11 месяцев
18
Виталик Бутерин стал миллиардером после того как Эфириум преодолел планку в 3000 долларов
28
На фоне майнинг-бума и дефицита видеокарт GeForce GTX 1650 набирает популярность в Steam
16
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
53
На старте торгов криптовалюты Chia стоимость одной монеты достигала 9 BTC
87
54 устройства Samsung получат прошивку One UI 3.5
3
После 27 лет брака Билл Гейтс снова станет холостяком
36
Первые партии чипов NVIDIA с улучшенным ограничителем хешрейта при майнинге отправлены партнёрам
32
Фанат Diablo II потратил 4 года, чтобы собрать всю коллекцию предметов
1
Лишь 7 % получивших подарки пользователей Epic Games Store впоследствии купили там игру
16
Доступные видеокарты AMD на базе Navi 33 (RDNA 3) могут догнать Radeon RX 6900 XT по быстродействию
21
Стоит ли переплачивать за дополнительные ядра — Ryzen 5 5600X против Ryzen 7 5800X в тесте JT
4
Ethereum по капитализации опередил Bank of America и приблизился к NVIDIA
50
Radeon RX 6800 XT из игрового ПК Dell Alienware оказалась похожа на Radeon VII
3
3 подразделения Rockstar ищут тестировщиков для неизвестной игры - возможно это GTA 6
4

Популярные статьи

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
74
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
52
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
28
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
62
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
37
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
11
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
7
Новейшая iPadOS 14.6 Beta 2 - тест на iPad 7 (A2198) (2019)

Сейчас обсуждают

REY_B_
21:29
С чего бы там такой ресурс? Циферки можно любые нарисовать. А в сноске написать "ограниченная гарантия" - Помайнят и лохам начнут продавать как "почти новый, не майнил".
TeamGroup предлагает Chia майнерам SSD накопители T-CREATE EXPERT с ресурсом до 12000 ТБ
ахахах
21:26
битка и эфира от любой жёсткой встряски в мире сразу небудет
Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD
Miki_Sambrero
21:25
забудте про видеокарты, ссд что еще?
Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD
Андрей Титов
21:24
это же как и чем нужно мозги человеку отполировать, чтобы он начал такую несусветную дичь как ты пороть? похоже внаукарине опыты по полировке мозгов вышли из под контроля
Процессоры AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 4 выйдут в четвертом квартале 2022 года
Юрий Соколов
21:24
куда входить, рост не может быть бесконечным, всегда нужно быть готовым на 2200 с последующим отскоком до 3
Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD
ахахах
21:20
кредитный коллектор придёт и разок пакатает и на яхте и на ламбе
Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD
Серегарус
21:19
пишет мамкин-майнер, не любитель совка
Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD
Gunnar
21:15
Ух ты! План действий. Производственный план. План производства. План выпуска продукции. План работы. А ещё (подумать только!!), слово план можно заменить словом программа! Невероятно!) А ещё есть сло...
Новое поколение графических карт Nvidia Lovelace выйдет в 2022 году
AngryBeer
21:11
Мамкины - геймеры, любители совка и другие умалишенные. Пишут о привязке к розетке, счете чужих денег и о других мечтах. Не привязанных к реальности.
Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD
AnnoDomini14
21:10
Нужно больше золота...
Microsoft окончательно уберёт Adobe Flash из Windows 10 в июле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем