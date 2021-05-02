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Пока в интернете бушуют слухи о выходе S.T.A.L.K.E.R. 2 зимой этого года, а GSC Game World не рекомендует верить им, изданию The Verge удалось заполучить доступ к документам Microsoft, где говорится о запланированном выходе игры на 4 квартал этого года. Стоит учитывать, что планы компании могли измениться, а так как официальную дату выхода игры не назначили - GSC Game World могут передвигать релиз сколько захотят.

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К тому же стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Xbox лишь 3 месяца, после чего студия сама вправе решать на какие платформы портировать игру, хотя релиз на PlayStation 5 вряд ли состоится раньше, чем через год после выхода игры. Консоли прошлого поколения игру не будут поддерживать - они попросту слишком слабы для неё.

Анонсирование S.T.A.L.K.E.R. 2 произошло в 2018 году, спустя 9 лет молчания. Игра выйдет на ПК и консолях Xbox нового поколения, а также пополнит библиотеку подписки Game Pass.