Стала известна примерная дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2
Пока в интернете бушуют слухи о выходе S.T.A.L.K.E.R. 2 зимой этого года, а GSC Game World не рекомендует верить им, изданию The Verge удалось заполучить доступ к документам Microsoft, где говорится о запланированном выходе игры на 4 квартал этого года. Стоит учитывать, что планы компании могли измениться, а так как официальную дату выхода игры не назначили - GSC Game World могут передвигать релиз сколько захотят.
реклама
К тому же стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет эксклюзивом Xbox лишь 3 месяца, после чего студия сама вправе решать на какие платформы портировать игру, хотя релиз на PlayStation 5 вряд ли состоится раньше, чем через год после выхода игры. Консоли прошлого поколения игру не будут поддерживать - они попросту слишком слабы для неё.
Анонсирование S.T.A.L.K.E.R. 2 произошло в 2018 году, спустя 9 лет молчания. Игра выйдет на ПК и консолях Xbox нового поколения, а также пополнит библиотеку подписки Game Pass.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила