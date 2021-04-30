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Пиар-Менеджер GSC Game World Захар Бочаров сообщил, что компания не планирует релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5, так как предоставленным им условия от Microsoft студию вполне устраивают, тем более подписка Game Pass, которая повысит изначальный ажиотаж игры.

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Захар Бочаров добавил, что игра не будет выпущена на консолях прошлого поколения и этому есть логическое объяснение: S.T.A.L.K.E.R. 2 игра нового поколения, она не запустится на старых приставках. Известно, что игра будет поддерживать разрешение 4K, а на консолях Xbox к этому добавится режим HDR.

Вполне вероятно, что GSC Game World также, как и DICE, не хотят себя ограничивать в возможностях и используют преимущества консолей нового поколения.

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На официальном сайте Xbox указано, что в игре будет трассировка лучей, а частота кадров может развиваться вплоть до 120 FPS.

По слухам, релиз игры может состояться зимой этого года, однако компания не допускает утечек информации по этому поводу и опровергает все слухи.