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Русские хакеры взломали партнёра Apple и требуют выкуп в 50 миллионов долларов

Иначе корпоративные данные попадут в сеть.
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Компания Quanta Computer является партнёром Apple и поставляет ей комплектующие для ноутбуков. Появилась информация, что группа хакеров REvil, которая расположена в России, взломала компанию и выкрала важные чертежи. Официальное обращение хакеров о похищении данных компании появилось на DarkNet, к нему прикреплено пятнадцать чертежей ещё не вышедшего MacBook. По словам хакеров, они дожидались презентации Apple 20 апреля, так как хотели убедиться, что ноутбуки по слитым чертежам не будут анонсированы.

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Несмотря на такой благородный поступок, хакеры успели связаться с Quanta Computers и сообщить о своём требовании - 50 миллионах долларов, иначе все чертежи утекут в сеть. На принятие решения у компании срок до мая.

Apple никак не комментирует произошедшую ситуацию. Стоит учесть, что если чертежи действительно украдены и Quanta Computers не заплатит нужную сумму хакерам, то наверняка потеряет своего главного партнёра, а Apple придётся думать над новыми версиями ноутбуков.

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Русские хакеры взломали партнёра Apple и требуют выкуп в 50 миллионов долларов
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05:18
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