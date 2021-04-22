Владельцы Tesla устроили протест на Шанхайской международной выставке автомобилей
Во время Шанхайской международной выставки автомобилей две владелицы Tesla решили выразить протест компании. Одна из женщин забралась на выставочную машину Tesla в футболке со следующим текстом: "неисправная тормозная система Tesla", откуда говорила, что некачественная сборка электрокара подвела её на дороге. Позже женщину задержали и отвезли на допрос, а по делу начато расследование.
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Обострение ситуации, скорее всего, связано с недавним ДТП, где погибло два человека по вине автопилота Tesla. Илон Маск же опроверг обвинения в сторону компании, утверждая что в автомобиле не была предусмотрена полная версия автопилота, а на дороге не было специальной разметки для автопилота.
Можно добавить, что это не первый случай, когда люди возмутились качеством Tesla-каров. Ещё интересно то, что компания всегда находит оправдание в случае неприятных для репутации инцидентов, например, на жалобу о неисправных педалях компания ссылается на то, что водители путают их расположение, по этому вопросу даже возбуждали расследование, которое закончилось в пользу Tesla.
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