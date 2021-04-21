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Недавно произошедшее ДТП на электрокаре Tesla с включённым автопилотом, в результате которого погибло двое человек, привело к снижению стоимости акций компании. Если посмотреть на график ниже, можно заметить, что после новостей о трагедии акции Tesla упали в цене на 3 процента, сейчас же цифры возвращаются к прежней позиции.

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Электрокар ехал по прямой, не свернул в конце дороги и врезался в дерево, после чего машина загорелась. Возгоревшийся автомобиль тушили четыре часа. Хотя расследование ещё не закончено, полицейские считают, что с большой вероятностью водителя действительно не было за рулём, он сидел на пассажирском сиденье спереди.

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Сам Илон Маск не видит здесь вины компании, так как, по его словам, на полученных видеозаписях можно заметить, что функция полного автопилота, которая позволяет положиться на неё в полной мере и не волноваться о своей безопасности, в машине не предусмотрена, а трасса, где произошло ДТП, не включала разметки, свидетельствующей, что на ней разрешено пользоваться автопилотом.