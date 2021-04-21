Акции компании Илона Маска подешевели из-за новости о гибели водителей Tesla в ДТП
Недавно произошедшее ДТП на электрокаре Tesla с включённым автопилотом, в результате которого погибло двое человек, привело к снижению стоимости акций компании. Если посмотреть на график ниже, можно заметить, что после новостей о трагедии акции Tesla упали в цене на 3 процента, сейчас же цифры возвращаются к прежней позиции.
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Электрокар ехал по прямой, не свернул в конце дороги и врезался в дерево, после чего машина загорелась. Возгоревшийся автомобиль тушили четыре часа. Хотя расследование ещё не закончено, полицейские считают, что с большой вероятностью водителя действительно не было за рулём, он сидел на пассажирском сиденье спереди.
Сам Илон Маск не видит здесь вины компании, так как, по его словам, на полученных видеозаписях можно заметить, что функция полного автопилота, которая позволяет положиться на неё в полной мере и не волноваться о своей безопасности, в машине не предусмотрена, а трасса, где произошло ДТП, не включала разметки, свидетельствующей, что на ней разрешено пользоваться автопилотом.
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