Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Буквально недавно, в январе этого года, Илон Маск инвестировал полтора миллиарда долларов из бюджета Tesla в Bitcoin, чем не порадовал совет директоров и других акционеров, ведь на тот момент криптовалюта всё ещё оставалась крайне нестабильной.

реклама

Однако миллиардер не прогадал - за этот период Bitcoin вырос почти вдвое, что принесло компании миллиард долларов, при этом чистая прибыль компании с машиностроения составляет 862 миллиона долларов.

Tesla даже начали принимать оплату в Bitcoin, что, кстати, имеет обратную сторону, ведь это позволит легализовать незаконные деньги: человек приобретает машину за криптовалюту, вписывает в декларацию стоимость в Bitcoin, а происхождение самой валюты может не объяснять, так как в большинстве стран СНГ она является нематериальным активом.

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Цена рухнула на порядок на RX 6700XT 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Решение Илона Маска инвестировать в Bitcoin привело к усиленному росту криптовалюты в стоимости, до этого обыкновенный пост бизнесмена мог поднять её цену на несколько тысяч долларов.