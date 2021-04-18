Инвестиции в Bitcoin приносят Илону Маску больше денег, чем Tesla
Буквально недавно, в январе этого года, Илон Маск инвестировал полтора миллиарда долларов из бюджета Tesla в Bitcoin, чем не порадовал совет директоров и других акционеров, ведь на тот момент криптовалюта всё ещё оставалась крайне нестабильной.
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Однако миллиардер не прогадал - за этот период Bitcoin вырос почти вдвое, что принесло компании миллиард долларов, при этом чистая прибыль компании с машиностроения составляет 862 миллиона долларов.
Tesla даже начали принимать оплату в Bitcoin, что, кстати, имеет обратную сторону, ведь это позволит легализовать незаконные деньги: человек приобретает машину за криптовалюту, вписывает в декларацию стоимость в Bitcoin, а происхождение самой валюты может не объяснять, так как в большинстве стран СНГ она является нематериальным активом.
Решение Илона Маска инвестировать в Bitcoin привело к усиленному росту криптовалюты в стоимости, до этого обыкновенный пост бизнесмена мог поднять её цену на несколько тысяч долларов.
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