IPhone 4 вышел в 2010 году, запустив новое поколение смартфонов от Apple, которые с тех пор выходили ежегодно. На тот момент телефон имел неплохое железо, дизайн и считался вполне себе хорошей моделью. Даже по сей день некоторые носят IPhone 4, который можно приобрести за несколько тысяч рублей.

Энтузиаст решил представить как бы IPhone 4 выглядел в 2022 году и даже реализовал свою задумку в виде модели, засняв на YouTube канал смотр внешней стороны телефона.

Посмотрев видео выше, можно заметить, что телефон значительно увеличился в размерах, хотя и до этого был не очень-то и тонким, а дизайн выглядит вполне себе современно. Экран был растянут на весь дисплей, как в современных смартфонах, в связи с этим клавиша Home пропала из нижней части IPhone 4.

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К сожалению, это всего лишь модель, поэтому никаких изменений в технических характеристиках ждать не стоило. Можно заметить, что у обновлённого смартфона даже нет датчика Face ID, хотя технология появилась в 2016 году, а телефон позиционирует себя как IPhone 4 2022 года.