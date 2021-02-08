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На официальном сайте RockStar Games опубликована новость, где разработчики благодарят своих игроков за то, что они продолжают активно играть в GTA Online и Red Dead Online. Компания сообщает, что в этом году был побит рекорд по онлайну в обеих мультиплеерах. Такой скачок онлайн может быть связан с раздачей GTA V в Epic Games Store. Правда, какие именно цифры в онлайн режиме разработчики не сообщают.

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В честь этого события тем, кто зайдёт в GTA Online до 12 февраля, в течение 72 часов будет выдана кепка RockStar Games и футболка Rockstar Rolling Tee. Для Red Dead Online тоже будет подарок в виде бесплатной лошади, дополнительного слота в конюшне и 5 000 клубного опыта.

В конце своего сообщения RockStar Games анонсировали выход крупного обновления для двух игр, в одном из которых можно будет получить уникальное снаряжение, игровую валюту и бесплатный автомобиль.

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За 2020 года для GTA Online было выпущено два обновления, в одном из которых главный герой попадал на новую локацию - личный остров наркоторговцев и мог увидеть много водного транспорта.