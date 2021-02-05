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Вышедшая в ноябре 2020 года PlayStation 5, как и любая другая разработка Sony, получила лестные отзывы от своих фанатов. Причём заслужено, так как, что PlayStation 5, что Xbox Series при своей относительно небольшой стоимости обеспечивают достойное железо для игр.

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В квартальном отчёте Sony заявили, что дефицит новой консоли неподконтролен из-за нехватки компонентов, но специалисты делают всё, чтобы консоли выходили в продажу дальше. До 2021 года за несколько месяцев компании удалось произвести более 4.5 миллионов консолей, сейчас же в планах Sony произвести ещё 3 миллиона, но до марта.

Стоит упомянуть, что PlayStation 5 продаётся в убыток для Sony, но это не говорит о высокой филантропии со стороны компании, просто основным источником дохода остаются подписки и игры, для которых консоль в принципе и покупают.

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На данный момент количество владельцев подписки PlayStation Plus почти 40 миллионов, а её цена в России 5 долларов. К тому же компания имеет долю с продаж игр на PlayStation Store.