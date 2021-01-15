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На сайте Kickstarter, помогающем стартаперам заполучить инвесторов для их проекта, появилась интересная разработка с названием The Couch Console, она же Диван-Консоль от Нью-Йоркской компании Ebite Inc. Стартап хотел привлечь 15 000$, однако людям настолько пришлась идея по душе, что он смог собрать более 1 500 000$, 11255 инвесторов поддержали проект.

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Сам стартап представляет из себя "коробочку", куда можно разместить телефон, напитки, снеки, зарядку, пульт от телевизора, шнур зарядки, очки и многое другое. Казалось бы ничего необычного, но если посмотреть видео выше, можно понять идею разработки. В вспомогательное устройство есть слот под кружку, поэтому его можно положить на диван, не боясь, что содержимое прольётся, так как система гироскопа фиксирует её.

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Все слоты The Couch Console переставляются так, как Вы захотите, единственный минус - максимум поместится лишь 4 тарелки, поэтому придётся выбирать чем будете пользоваться. "Коробку" можно подключить к источнику питания и использовать её в качестве удлинителя, так как в ней есть порт USB-C, с помощью которого заряжается смартфон или другой гаджет.

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Естественно, по традициям современных компаний, The Couch Console полностью "eco-friendly", то есть, сделан он из переработанной пены, что, в отличие от пластика, не вредит природе при производстве.

Если стартап сможет собрать ещё 400 000$, его цвет будет выбираться покупателем во время оформления заказа, а при достижении общей суммы инвестиций 3 000 000$, в диван-консоль будет внедрена "секретная разработка", что это такое - компания не раскрывает.

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Стоимость The Couch Console 89$, оформить предварительный заказ можно прямо сейчас, доставка планируется в мае и будет осуществляться по всему миру.