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Буквально пару дней назад, как показалось людям, Bitcoin упал в цене, на деле это было его укрепление на рынке. На сегодняшних торгах криптовалюта обрела новую цену в почти 40 000$.



Финансовый аналитик Мэтью Дибб питал надежды, что Bitcoin вырастет до 40 000$ в феврале, то есть, через два месяца, но его прогноз не сбылся: Bitcoin дошла до отметки в 40 000$ всего за несколько дней.

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Криптовалюта Ethereum тоже растёт, хотя её цена всего 1300$, за неделю она выросла на 65.94%, когда Bitcoin всего на 36.05%. Порог входа в инвестицию Ethereum гораздо меньше, чем у Bitcoin, но и прибыльность уступает второму.

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Закупившись Bitcoin ещё неделю назад по цене 30 000$, можно было бы его уже сегодня продать на 10 000$ дороже. "Пузырь", "Потомок МММ" - как его только не называют, продолжает раздуваться до невероятных масштабов, поэтому если цена Bitcoin к лету достигнет 100 000$, удивляться тут нечему.

На данный момент общая капитализация всех криптовалют составляет 1 триллион долларов, из них 724 миллиардов долларов принадлежат владельцам Bitcoin.