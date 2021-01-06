Bitcoin упал в цене, но быстро реабилитировался
Bitcoin, который недавно вырос до 33 000$, вчера резко опустился в цене на целых 5 000$, произошло это во время торгов, когда криптовалюта быстро выросла до 35 000$ и также быстро упала до 28 000$, закрепившись на позиции в 31 000$.
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Последнее такое падение было замечено в декабре 2017, правда, тогда Bitcon не смог справиться с этим и начал идти вниз, из-за чего потом и вовсе обесценился. Тут же ситуация иная: криптовалюта пережила падение, а через сутки вернула своё значение в 34 000$. Очевидно, что это вполне нормальная ситуация, так как никакая криптовалюта не может стабильно расти, не опускаясь в цене даже на некоторое время.
Главный операционный Stack Funds Директор Мэтью Дибб, что подобное падение было необходимо, оно связано с увеличением "кредитного плеча" и финансирования на деривативных платформах, поэтому после всех событий, связанных с ростом Bitcoin, небольшое "укрепление" на позициях лишь положительно повлияет на его рост.
Финансовый аналитик верит, что в феврале Bitcoin спокойно заполучит цифру в 40 000$.
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