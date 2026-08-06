Это первый случай, когда Disney идёт на такие уступки, но и не без своей выгоды

Компании Disney и TikTok объявили о стратегическом партнёрстве, которое позволит авторам TikTok использовать персонажей и сцены из фильмов и сериалов Disney в коротких видеороликах. Это первое подобное соглашение между крупной голливудской студией и платформой коротких видео. Пилотный проект стартует в США в ближайшие месяцы, а затем может быть расширен на другие рынки. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСоздатели контента получат доступ к материалам Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и FX для создания роликов. Лучшие видео будут публиковаться не только в TikTok, но и в новом вертикальном разделе Verts на Disney+, который ориентирован на мобильный формат просмотра. Для TikTok это станет первым случаем, когда пользовательский контент будет регулярно распространяться на сторонней стриминговой платформ

Финансовые условия сделки не раскрываются. Для Disney партнерство – часть стратегии по привлечению молодой аудитории и развитию собственной экосистемы короткого видеоконтента, популярность которого уже подтолкнула к аналогичным экспериментам Netflix, Paramount+ и Peacock. TikTok, в свою очередь, получает возможность теснее интегрировать пользовательское творчество с крупнейшими мировыми развлекательными франшизами.