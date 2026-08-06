Компания стала первой, получившей разрешение на коммерческие услуги роботакси

Принадлежащая Amazon компания Zoox с 10 августа начнет взимать плату за поездки на своих полностью автономных роботакси в Лас-Вегасе. До этого сервис почти год работал в режиме бесплатного тестирования. Запуск коммерческой эксплуатации стал возможен после того, как Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) разрешило компании использовать беспилотные автомобили без руля и педалей для перевозки пассажиров. Источник изображения: ChatGPTСтоимость поездок будет сопоставима с тарифом «Комфорт» у традиционных сервисов такси – примерно на 20-40% выше базовых цен. Оплата будет рассчитываться по времени и расстоянию, а все дополнительные сборы, например за поездки в аэропорт, будут отображаться заранее. Пока платные поездки запускаются только в Лас-Вегасе, хотя Zoox уже тестирует сервисы в Сан-Франциско, Майами и Остине.

Zoox стала первой компанией в США, получившей федеральное разрешение на коммерческую эксплуатацию специально разработанных беспилотных автомобилей без традиционных органов управления. В течение двух лет компания сможет вывести на дороги до 2,5 тысяч таких автомобилей.

Коммерческий запуск усиливает конкуренцию на рынке роботакси, где лидирует Waymo, а также активно развивает собственные проекты Tesla. При этом регуляторы сохраняют повышенный контроль за безопасностью автономного транспорта и требуют от Zoox регулярно отчитываться о любых инцидентах.